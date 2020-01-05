شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يوجّه بضم مسجد العظام لمشروع ترميم المساجد التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بضم ‫مسجد العظام‬، أحد المساجد التاريخية في العلا إلى مشروع "محمد بن سلمان لترميم المساجد التاريخية". وقال وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود فى تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر" : القرار جاء امتداداً لحرص سمو سيدي ولي العهد على العناية بالمساجد التاريخية

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