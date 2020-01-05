- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الأمطار ترسم لوحة جمالية وتنعش أجواء مهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأمطار ترسم لوحة جمالية وتنعش أجواء مهرجان الإبل
الطبيعة الخلابة امتزجت مع عبق الموروث الشعبي
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهدت فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم الأحد هطول أمطار غزيرة أبهجت المتنافسين والزوار ورسمت لوحة جمالية امتزجت فيها الطبيعة الخلابة مع عبق الموروث الشعبي على أرض المهرجان.
وحرص القائمون على المهرجان بتوفير وسائل الحماية من الأمطار للجان التحكيم والعاملين بالميدان، ووضح الاستعداد المسبق الكبير لنادي الإبل في توفير كافة وسائل السلامة للجماهير والزوار مع تقلبات المناخ، وتحرص إدارة نادي الإبل على متابعة حالة الطقس بصورة دقيقة، الأمر الذي انعكس بشكل مميز على سير المهرجان وعدم تأثره بالعوامل الطبيعية.
يذكر أن اليوم الأحد شهد عددًا كبيرًا من المتسابقين حيث تنافس 27 مالكًا في مسابقات “سيف الملك لفئة المجاهيم، والأصايل والمهجنات”، وسط حضور جماهيري كبير حرص على مشاهدة عرض المنقيات والاستمتاع بالأجواء الماطرة الجميلة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الأمطار ترسم لوحة جمالية وتنعش أجواء مهرجان الإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.