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2020-01-05 حقوق الإنسان : يحق للمتضرر بالمنتج المغشوش طلب التعويض قضائيًا متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يحق لمن أصابه ضرر من منتج مغشوش طلب التعويض أمام الجهة القضائية. Advertisements وأضافت الهيئة أنه للمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش بشرط ألا يكون الغش بسبب يعود له سواءً في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام، وتقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع ذلك المنتج. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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