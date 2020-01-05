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شاهد.. لحظة اقتحام لص منزل نانسي عجرم
متابعات الخليج 365 - متابعة
أظهر مقطع فيديو لحظة اقتحام لص سوري منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وأوضح الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة في منزل نانسي عجرم المواجهة التي دارت بين اللص وزوج الفنانة والتي انتهت بمقتل الأول.
وقال زوج نانسي عجرم معلقًا على الحادث إن اللص اقتحم المنزل وبعد مواجهته له طلب الحصول على الأموال والمجوهرات وبعد ثوانٍ تدخل عدد من الموجودين في المنزل وانتهى الموقف بموت اللص.
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