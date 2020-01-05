شكرا لقرائتكم مدني الشرقية يحذر: لا تجازفوا بعبور الأودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-05 مدني الشرقية يحذر: لا تجازفوا بعبور الأودية بعد تنبيه الأرصاد بشأن أمطار الأحد متابعات الخليج 365 - واس دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة لأخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول وذلك بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات عن استمرار حالة هطول أمطار متوسطة على محافظات المنطقة الشرقية لهذا اليوم الأحد.

وأوضح المتحدث مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني أن الدفاع المدني على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم خدماته من خلال الرقم “٩٩٨” ، مشيرا إلأى أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة وكامل إداراتها بالمحافظات قد استعدت بخطط لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول لاتخاذ التدابير المناسبة كافة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة وفق مهام ومسؤوليات هذه الجهات، التي حددها نظام الدفاع المدني. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدني الشرقية يحذر: لا تجازفوا بعبور الأودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.