السعودية اليوم/ سمو أمير الجوف يعقد اجتماعاً مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بالرياض



الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020

عقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، اليوم اجتماعاً مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن ابراهيم الخريف، بمكتب معالي الوزير بمدينة الرياض .

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تشرف عليها وزارة الصناعة في المنطقة.

وطالب سموه بتشغيل المدن الصناعية في مدينة سكاكا ومحافظة القريات والعمل على تطويرها بما يتوافق مع حاجة سوق العمل وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030م، مؤكداً سموه في الوقت ذاته على ضرورة الاستثمار في الصناعات التحويلية في الزيتون ومشتقاته، مشدداً على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التعدينية المتاحة وتقديم كل التسهيلات والخدمات للمستثمرين بالمنطقة ، والعمل على إقامة ندوة الاستثمار التعديني لعرض الفرص المتاحة في هذا الجانب .

حضر اللقاء وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد ، وعدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية .

//انتهى//

16:59ت م

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