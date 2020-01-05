السعودية اليوم / وكيل وزارة الحج والعمرة يلتقي مفتي السعودية اليوم جمهورية إثيوبيا



مكة المكرمة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

التقى وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف بمقر الوزارة في مكة المكرمة اليوم، مفتي عام جمهورية إثيوبيا الشيخ عمر أدريس، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

كما عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية إثيوبيا بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك وقع وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، ومفتي عام جمهورية إثيوبيا اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ التي تنظم قدوم الحجاج من إثيوبيا وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جانبه قدم مفتي عام جمهورية إثيوبيا الشيخ عمر إدريس شكره وتقديره للعاملين في وزارة الحج والعمرة على حسن الاستقبال والضيافة, داعياً الله عز وجل أن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين.

// انتهى //

16:55ت م

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