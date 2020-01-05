السعودية اليوم / الشريف يلتقي نائب رئيس الجمعية الإسلامية بجمهورية الصين الشعبية



مكة المكرمة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

التقى وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف بمقر الوزارة بمكة المكرمة اليوم، نائب رئيس الجمعية الإسلامية بجمهورية الصين الشعبية عادل حاج كريم ، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم خلال موسم حج 1441هـ.

إثر ذلك وقع وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج ، و نائب رئيس الجمعية الإسلامية بجمهورية الصين الشعبية اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج القادمين من الصين وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جانبه قدم نائب رئيس الجمعية الإسلامية بجمهورية الصين الشعبية شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على مايقدمونه من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام وخصوصا حجاج جمهورية الصين.

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16:47ت م

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