السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع هيئة الزكاة والدخل بالمنطقة



عرعر 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة محمد بن عفات العنزي, الذي قدم لسموه تقريرا عن أهم أعمال الفرع.

وناقش سموه مع مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ آليات سير وتطوير العمل ومعالجة الشكاوى.

ونوه سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- , مشيداً سموه بجهود الهيئة التطويرية المستمرة لخدمة المكلفين وتحصيل مستحقات الدولة من الزكاة والضرائب، داعياً إلى تكثيف توعية المكلفين زكوياً وضريبياً من خلال وسائل التواصل المناسبة بمستجدات الأنظمة والتعاون مع الجهات الحكومية، وتعزيز التواصل مع المنشآت؛ لاسيما من خلال الغرفة التجارية والصناعية لتسهيل إجراءاتهم الزكوية والضريبية، وتسخير التقنية لسرعة وتسهيل خدمة المنشآت، وتبسيط الإجراءات والنماذج بما يتماشى مع ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وبما يسهم في إنهاء مواقف المنشآت بالزكاة والضريبة بدون تأخير.

من جهته قدم مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل, شكره وتقديره باسمه واسم منسوبي الفرع لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على توجيهاته السديدة، وحرصه على دعم أعمال فرع الهيئة بالمنطقة.

// انتهى //

16:40ت م

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