السعودية اليوم / الجيش الجزائري يعلن القضاء على إرهابيين



الجزائر 09 جمادى الاولى 1441 هـ الموافق 5 يناير 2020 م واس

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية اليوم القضاء على إرهابيَّين اثنين إثر عملية بحث وتمشيط بغابة "تاغزوت أحسن" في محافظة تيبازة، 70 كلم غربي العاصمة الجزائر.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم أنه تم خلال العملية ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وبندقية قناصة وكمية من الذخيرة.

وتأتي هذه العملية بعد تمكن قوات الجيش الجزائري، الأسبوع الماضي، من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين وعائلاتهم في محافظة سكيكدة شرقي الجزائر واسترجاع أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم فضلاً عن تدمير عشرة مخابئ أرضية وسط غابة وادي الدخيل .

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16:34ت م

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