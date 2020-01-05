السعودية اليوم / مدني الشرقية يدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب استمرار حالة هطول الأمطار



الدمام 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة لأخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول وذلك بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات عن استمرار حالة هطول أمطار متوسطة على محافظات المنطقة الشرقية لهذا اليوم الأحد.

وأوضح المتحدث مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني أن الدفاع المدني على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم خدماته من خلال الرقم "٩٩٨" ، مشيرا إلأى أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة وكامل إداراتها بالمحافظات قد استعدت بخطط لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول لاتخاذ التدابير المناسبة كافة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة وفق مهام ومسؤوليات هذه الجهات، التي حددها نظام الدفاع المدني.

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16:22ت م

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