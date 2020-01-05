السعودية اليوم / بريطانيا تدين مقتل أطفال ومعلمين جراء قصف عشوائي استهدف مدرسة بمحافظة إدلب



لندن 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

أدانت الحكومة البريطانية قصف نظام الأسد مؤخرًا لمدرسة في محافظة إدلب والذي نتج عنه مقتل عدد من الطلاب والمعلمين .

وقال وزير التنمية الدولية البريطاني ألوك شورما في بيان اليوم : كم هو مروع أن نشهد مقتل أطفال ومعلمين في مدرسة ضاحية سرمين بالمحافظة ، مبينة أن لكل طفل الحق أن يتلقى التعليم في بيئة آمنة .

وشدّد المسؤول البريطاني على ضرورة أن تتوقف عمليات القصف العشوائي في سوريا فورًا؛ حمايةً لأرواح المدنيين والحفاظ على المنشآت.

// انتهى //

16:13ت م

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