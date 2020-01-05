شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف مستفيد من خدمات مركز الملك سلمان الطبية بالخوخة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال شهر ديسمبر الماضي في قسم الرعايا التكاملية 13.738 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 491 شخصًا، وعيادة التحصين 189 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 189 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 1,643 مريضَا، وقسم التوعية والتثقيف 2,520 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد.

كما أجري الفحص المخبري لـ 13,909 مرضى، وصرفت الأدوية لـ 14,092 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 51 حالة، وعيادة نقل الدم 47 مستفيدًا، وعيادة تخطيط القلب 32 مستفيدًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 5,017 شخصًا، وقسم التوليد 56 سيدة.