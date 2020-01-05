تعرف على توقعات الأرصاد حول حالة الطقس غدًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر تدفق الكتلة الهوائية الباردة على شمال ووسط وغرب المملكة، غدًا في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على شرق وشمال المملكة.

كما توقعت الأرصاد أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة في حين ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الخليج العربي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبّهت اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

Advertisements

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع داعية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير، والطوال، والعارضة، وصبيا، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كذلك نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم من نشاط للرياح السطحية قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات جدة والخرمة والقنفذة والليث والمويه وتربة ورنية ورابغ.

وبينت الهيئة أن الحالة تبدأ نشاطها، بمشيئة الله تعالى، الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.