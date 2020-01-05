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صور .. آل ملحم ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الختارشي
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بحر أبو سكينة
شيعت جموع المصلين بالجامع الكبير بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل بعد صلاة عصر اليوم، جثمان شهيد الواجب الرقيب إبراهيم بن علي المناعي الختارشي، الذي استشهد في الحد الجنوبي.
وتقدم المصلين وكيل محافظ محايل المكلف أحمد بن عبدالعزيز آل ملحم، وعدد من منسوبي الجهات الحكومية الأمنية وأهالي المركز.
ونقل وكيل المحافظ المكلف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة عسير إلى ذوي الشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
من جهتهم عبر ولد الشهيد وذووه عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعًا عن الدين والوطن، سائلين الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.
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