بالأسماء .. الصحة تدعو 919 متقدمًا على الوظائف الصحية لمراجعتها

2020-01-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة الصحة 919 مواطنًا ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 10/11/2019م على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني، لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بمختلف المناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 6/1/2020م وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16/1/2020م، وذلك لاستكمال إجراءات ترشحهم.

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وطلبت وزارة الصحة من المرشحين أن يصطحبوا معهم الوثائق التالية:

الهوية الوطنية، مع نسخة منها.

أصل وثيقة التخرج، مع نسخة منها، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل.

شهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

وأشارت (الصحة) إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح، وفقًا لنقاط المؤهل والخبرات العملية، مؤكدة أن مَن لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح، سيعد ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

ولمعرفة أسماء المرشحين عبر الرابط التالي: (هنا).

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