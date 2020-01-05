سهم أرامكو يغلق عند 34.55 ريال

2020-01-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلق سهم أرامكو اليوم منخفضًا نحو 0.60 ريال ليقفل على تراجع مقداره 1.71 % عند 34.55 ريال.

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وكانت الجلسة الأولى في الأسبوع شهدت تداول سهم أرامكو عند الفتح بقيمة 35.00 ريالًا بالرغم من أنه أنهى تداولات يوم الخميس عند 35.15 ريال.

وبلغت الكمية المتداولة من أسهم أرامكو اليوم 20,787,931 سهمًا فيما بلغت القيمة المتداولة 722,364,139.00 ريالًا سعوديًا عبر 22,367 صفقة.

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