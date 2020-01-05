اقتحام منزل نانسي عجرم وزوجها يقتل السارق

2020-01-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

تعرض منزل الفنانة نانسي عجرم فجر اليوم الأحد لمحاولة سرقة لكن الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم قام بمواجهة السارق الذي كان يحمل السلاح، وبعد تبادل إطلاق النار قتل السارق .

وتبادلت مواقع لبنانية خبر اقتحام منزل نانسي عجرم وسماع أصوات إطلاق نار، ليتضح أن زوجها الدكتور فادى الهاشم تبادل إطلاق النار مع سارق اقتحم منزلهما، ما أدى إلى مقتل الأخير.

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وأقدم فجر اليوم الأحد السوري محمد حسن الموسى، وهو من مواليد العام 1989على الدخول ملثماً إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، وفقاً لـ النهار اللبنانية.

وفوجئ السارق بزوج نانسى عجرم الدكتور فادي الهاشم فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، وحصل تبادل إطلاق نار بين الاثنين أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وما زالت التحقيقات جارية.

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