شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية تكشف عن الضحية القادمة بعد قاسم سليماني وماعلاقته بحرب اليمن ؟.. وتنقل تفاصيل اجتماع سعودي أمريكي رفيع في الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد اجتماع، امس السبت، بين قيادات عسكرية في المملكة مع قيادات ومسؤولين عسكريين من دول حليفة، وذلك لوضع استراتيجية ردع قوية للحوثيين و توجيه ضربات مفصلية، واستهداف قادتهم؛ حسبما أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” .

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وقالت “الشرق الأوسط”، إنها علمت باجتماع قيادات عسكرية سعودية عليا مع قيادات ومسؤولين عسكريين من “دول صديقة” لـ”وضع استراتيجية مطوّرة للتعامل مع ميليشيا الحوثيين”، في حال قامت باعتداءات على المنشآت المدنية والاقتصادية في دول التحالف.

وأشارت “الشرق الأوسط” إلى أن المعلومات التي حصلت عليها تتضمن “الاستعداد لتوجيه عمليات وضربات عسكرية مؤلمة لقادة الميليشيا مع التركيز على استهداف القادة المعطلين للحل السياسي ومقراتهم ومصالحهم في اليمن”.

وتستند هذه الضربات، بحسب المعلومات، إلى “منظومات رصد واستهداف ذات إمكانيات عالية تم إدخالها، بما في ذلك نشر أسراب طائرات مقاتلة تابعة لدول صديقة للمملكة، ورادارات ودفاعات جوية وأسلحة نوعية حديثة”.

وبُنيت هذه الاستراتيجية المطوّرة على “افتراض احتمالية قيام الميليشيا الحوثية بما تمليه عليها طهران للزج باليمن وشعبه في معركة لا ناقة له فيها ولا جمل”.