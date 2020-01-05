شكرا لقرائتكم خبر عن فوجئ بصور لم يتوقعها على هاتفه.. شاهد ماذا حدث للجنرال الإيراني قاسم سليماني قبل اغتياله؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخل مصر متسللاً ومنتحلاً هوية سائح إيراني ضمن أفواج سياحية إيرانية، سُمح بها في عهد نظام الرئيس المصري المنتخب الرئيس المغدور محمد مرسي، لزيارة العتبات المقدسة.

مصادر أمنية في نظام السيسي كشفت لـ"العربية.نت" أن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الذي قُتل في غارة أميركية ببغداد فجر الجمعة، زار مصر خلال العام 2013، والتقى بقيادات مصرية في عدة أماكن.

قد يهمك ايضاً:

فوجئ بصور لم يتوقعها على هاتفه.. شاهد ماذا حدث للجنرال الإيراني قاسم سليماني قبل اغتياله؟

الإعلام الإيراني يفجر مفاجأة مزلزلة عن دور أقرب المقربين إلى قاسم سليماني في عملية اغتياله!!.. شاهد من يكون؟؟ (صور)



عاجل : إصابة نانسي عجرم بطلق ناري أثناء التصدي لاقتحام مسلح على منزلها في لبنان.. وهذا مصير زوجها (صور)



ورد الآن.. ايران تُعلن الحرب رسمياً وتكشف قائمة أهدافها في المنطقة.. من بينها مواقع في السعودية والإمارات وتل أبيب



Advertisements

شاهد.. لحظة وفاة ضابط في الحرس الملكي السعودي أثناء حفل الزفاف بـ”السيح” (فيديو صادم)

عاجل : أمريكا تعلن الحرب رسميًا على إيران.. وتشن غارات جوية مباغتة (التفاصيل الأولية + صور)



عاجل : ترامب يعتذر للايرانيين عن اغتيال قاسم سليماني ويبعث برسالة عاجلة عبر قطر إلى حكام طهران.. لن تصدق مالذي طلبه منهم؟

العرافة اللبنانية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ توقعت مقتل قاسم سليماني قبل أيام.. واليوم تتنبأ بمصير ترامب وتفجر مفاجأة بشأن ماسيحدث في العراق واليمن (شاهد)



وفوجئ سليماني بفيديو لاجتماعاته مع قيادات مصرية، بحسب مزاعم قناة العربية الموالية للسيسي، وجوازات سفره المزورة التي دخل بها مصر، على هاتفه الشخصي، كما فوجئ برسالة ضمنية مفادها أن لقاءاته مرصودة بالصوت والصورة وأن دخوله مصر كان مرصوداً وموثقاً.

وأصابت المفاجأة سليماني بالدهشة والذهول وأخبر قيادات الإخوان بما حدث -ووفق ما يقول المصدر الأمني- فقد قطع سليماني اجتماعه وقرر المغادرة على الفور ومعه الفوج السياحي الذي رافقه، وكان يضم عددا من قيادات الحرس الثوري ومن بعدها لم يزر مصر مرة أخرى.