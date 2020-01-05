شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الإيراني يفجر مفاجأة مزلزلة عن دور أقرب المقربين إلى قاسم سليماني في عملية اغتياله!!.. شاهد من يكون؟؟ (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلام الإيراني، السبت، عن أول محاولة اغتيال تعرّض لها قاسم سليماني، قائد لواء القدس في الحرس الثوري الإيراني، والذي لقي مصرعه، الجمعة، بقصف أميركي على السيارة التي كان يستقلها قرب مطار بغداد الدولي، وقتل معه، نائب قائد الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وضباط إيرانيون، وآخرون.

وفي التفاصيل، أوردت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، بعض الجوانب غير المعروفة عن قاسم سليماني، ناشرة بعض الصور التي التقطت له منذ أيام الحرب العراقية الإيرانية، في ثمانينيات القرن الماضي.

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وأصيب سليماني في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1982، في عملية (طريق القدس) والتي احتلّ فيها الإيرانيون أجزاء من الأراضي العراقية القريبة من الحقول النفطية.

وبدأت عمليات ما أطلق عليه الإيرانيون اسم (طريق القدس) بتاريخ 1-11-1982، ووضعوا لها رمزاً هو (يا زينب، سلام عليها) بحسب المصادر الإيرانية للحرب مع العراق.

وبحسب ما ذكرته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء، إرنا، فإن قاسم سليماني تعرض لمحاولة اغتيال من طرف الطبيب المعالج له بعد إصابته. ولم تكشف الوكالة الرسمية عن اسم الطبيب ومصيره، إلا أنها اكتفت بالقول إن قاسم سليماني تعرض لمحاولة اغتيال عن طريق الطبيب المعالج له، إلا أنه سرعان ما كشف أمره، بحسب الوكالة المذكورة.