ابن حثلين يناقش مع البريطانية جوليان ألكساندرا موضوعات خاصة بالإبل

ناقش رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين خلال اجتماع مع المديرة العلمية لمركز التناسليات في الإبل جوليان ألكساندرا أمس (السبت)، عدداً من الموضوعات التي تهم الإبل.
وجاء الاجتماع الذي بحث أيضاً سبل التعاون المشترك على هامش زيارة البروفيسور البريطانية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وأشاد “بن حثلين” بالانجازات الكبيرة التي حققتها جوليان ألكساندرا في مجال أبحاث الإبل والتي كان آخرها إنتاج أول إبل مستنسخة في العالم.
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