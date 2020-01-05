السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل قائد قوة الواجب (10) بالحرس الوطني



عرعر 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, العميد فاضل بن صباح العنزي، بمناسبة تعيينه قائداً لقوة الواجب (10) بالحرس الوطني.

وتمنى سموه؛ للعميد الفضلي التوفيق في القيام بمهامه قائداً جديداً لقوة الواجب (10) بالحرس الوطني ولجميع زملائه أفراد القوة، مشيداً بالجهود والنجاحات المميزة لقوات الحرس الوطني تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية, وصاحب السمو الملكي الأمير

من جهته, عبر العميد العنزي عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة, وما استمع إليه من توجيهات, سائلاً الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

// انتهى //

15:50ت م

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عرعر 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, العميد فاضل بن صباح العنزي، بمناسبة تعيينه قائداً لقوة الواجب (10) بالحرس الوطني.وتمنى سموه؛ للعميد الفضلي التوفيق في القيام بمهامه قائداً جديداً لقوة الواجب (10) بالحرس الوطني ولجميع زملائه أفراد القوة، مشيداً بالجهود والنجاحات المميزة لقوات الحرس الوطني تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.من جهته, عبر العميد العنزي عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة, وما استمع إليه من توجيهات, سائلاً الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //15:50ت م0106

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