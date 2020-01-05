السعودية اليوم / الأحوال المدنية المتنقلة في منطقة الجوف تقدم خدماتها في 9 مواقع



الجوف 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الجوف بتقديم خِدماتها في 9 مواقع ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وقامت الوحدة المتنقلة اليوم الأحد بتقديم خدماتها للرجال في مقر محافظة القريات وفرع شركة الكهرباء بمدينة سكاكا لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الأثنين في مستشفى القريات لمدة يومين , ومقر إدارة مكافحة المخدرات بمدينة سكاكا لمدة يوم واحد، أما يوم الثلاثاء فتقدم الوحدة المتنقلة خدماتها في مقر جوازات منطقة الجوف بمدينة سكاكا , ويوم الأربعاء في مقر بلدية القريات ومقر شركة أرامكو

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

// انتهى //

15:36ت م

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الجوف 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الجوف بتقديم خِدماتها في 9 مواقع ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وقامت الوحدة المتنقلة اليوم الأحد بتقديم خدماتها للرجال في مقر محافظة القريات وفرع شركة الكهرباء بمدينة سكاكا لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الأثنين في مستشفى القريات لمدة يومين , ومقر إدارة مكافحة المخدرات بمدينة سكاكا لمدة يوم واحد، أما يوم الثلاثاء فتقدم الوحدة المتنقلة خدماتها في مقر جوازات منطقة الجوف بمدينة سكاكا , ويوم الأربعاء في مقر بلدية القريات ومقر شركة أرامكو السعودية لمدة يوم واحد لكل منهما , فيما تختتم الوحدة المتنقلة يوم الخميس زيارتها بتقديم الخدمة في مستشفى الملك فيصل بمحافظة القريات ومدينة الامير محمد بن عبد العزيز الطبية بمدينة سكاكا لمدة يوم واحد لكل منهما.وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".// انتهى //15:36ت م0104

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