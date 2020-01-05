السعودية اليوم / سمو أمير عسير يرأس اجتماع مجلس المنطقة بمحافظة البرك



أبها 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, اجتماع مجلس المنطقة في جلسته الأولى ضمن دورته العادية الأولى للعام المالي ١٤٤٢/١٤٤١هـ, وذلك في محافظة البرك على ساحل عسير.

وأعلن سمو الأمير تركي بن طلال خلال الاجتماع أن زياراته القادمة لمحافظات ومراكز المنطقة, ستكون زيارات استقصائية تعتمد على محاور وعناوين مدروسة مسبقاً تنهض بالمجتمع المحلي، وذلك من خلال التنسيق لزيارة كل محافظة في وقت كافٍ يمتد إلى أسبوع كامل, مؤكداً أنه ومن هذا المنطلق سيتم وضع الجميع في دائرة العمل والاهتمام.

وأشار سموه إلى أن الهدف الرئيس لاستراتيجية تطوير عسير التي تُعد حالياً في المراحل النهائية لاعتمادها هو بناء الإنسان والأرض والاقتصاد المستمد من رؤية المملكة 2030, وهو ما بدأت المنطقة في العمل عليه استعداداً لتطبيق الاستراتيجية فور اعتمادها.

وناقش الاجتماع احتياجات المنطقة وعدد من المشروعات التنموية وسبل تعزيزها وتحقيق تطلعات الأهالي, إلى جانب مناقشة تقارير لجان المجلس والتوصيات السابقة وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، فيما جرى استعراض المشروعات الجاري تنفيذها والمقترح العمل عليها من الإدارات الحكومية.

وقدمت الأمانة العامة لمجلس المنطقة خلال الاجتماع عرضاً مرئياً عن المشروعات المتعثرة والمتأخرة، كما جرى استعراض العديد من التوصيات ومن أبرزها توصيات لجنة الثقافة والتعليم وشؤون الشباب، ولجنة الخدمات والمشاريع، ولجنة الخدمات الصحية، ولجنة شؤون الأسرة، ولجنة التنمية السياحية والاقتصادية، إضافةً إلى توصيات زيارة فريق من اللجان لمحافظة الحرجة.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على نتائج زيارة قطاع تهامة قحطان ومركزي مربة وصدر وائلة من قبل لجنتي الثقافة والتعليم والخدمات والمشاريع.

وفي ختام الاجتماع حث سمو أمير منطقة عسير أعضاء المجلس على مضاعفة الجهود وتلمس احتياجات المواطنين، انطلاقاً من اختصاصات ومهام المجلس وتقديم ما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن في كل جزء من محافظات ومراكز المنطقة.

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15:35ت م

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