السعودية اليوم / مستشفى أُحد ينهي معاناة مريضة استمرت لـ 7 سنوات



الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

أنهى مستشفى أُحد بالمدينة المنورة بفضل الله معاناة مريضة كانت تشكو من طنين دائم في الأذن على مدار سبع سنوات.

وأجريت لها عملية تكللت بالنجاح ولله الحمد وذلك بعد استكشاف الأذن الوسطى والعظم الصدغي وجرى خلالها استئصال ورم دموي.

يذكر أن مستشفى أحد تبلغ سعته السريرية 260 سريراً ويوجد به عدداً من التخصصات الطبية تشتمل على أسنان, وعيون, وأنف وأذن, وباطنة, ونساء وولادة وأطفال, ومسالك, وجراحة, وأشعة, وجراحة اليوم الواحد, وجراحة عامة, وعناية حديثي الولادة.

// انتهى //

15:33ت م

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