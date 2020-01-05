السعودية اليوم / سمو أمير مكة المكرمة بالنيابة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة



جدة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في مقر الإمارة بجدة اليوم ، رئيس المحكمة الجزائية بجدة المكلف حديثاً الشيخ عبدالملك السنان.

وهنأ سموه الشيخ السنان , متمنياً له التوفيق والسداد.

من جانبه قدّم رئيس محكمة جدة الجزائية المكلف شكره لسموه , سائلاً الله عزل وجل أن يكون عند حسن الظن.

// انتهى //

14:55ت م

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