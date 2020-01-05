السعودية اليوم / الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 7 مواقع بمنطقة عسير



أبها 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير تقديم خِدماتها للرجال والنساء في 7 مواقع ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وبدأت الوحدة المتنقلة اليوم تقديم خدماتها للرجال في مركز حميد العلايا بمحافظة محايل عسير لمدة أسبوع, وفي مقر إدارة التعليم بمحافظة النماص ومؤسسة البريد السعودي بمحافظة سراة عبيدة لمدة يوم لكل منهما فيما تقدم الخدمة للنساء في مركز حميد العلايا بمحافظة محايل عسير لمدة أسبوع , وفي دارة الرعاية الاجتماعية بمدينة أبها لمدة يوم واحد.

وتقدم الخدمة يوم غد الأثنين للرجال في مقر إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة سراة عبيدة لمدة يوم واحد.

وتختتم الوحدة المتنقلة يوم الثلاثاء زيارتها بتقديم الخدمة للرجال في ادارة المساجد والدعوة والارشاد بمحافظة سراة عبيدة لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يشار إلى أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

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14:55ت م

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