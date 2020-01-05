السعودية اليوم / الأحوال المدنية المتنقلة في منطقة الرياض تقدم خدماتها في 3 مواقع بمدينة الرياض



الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الرياض تقديم خِدماتها للرجال والنساء في ثلاث مواقع بمدينة الرياض, وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الأحد بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مقر شركة مطارات الرياض لمدة أربعة أيام للرجال وثلاثة أيام للنساء , فيما تقدم خدماتها للرجال يوم الاثنين في مهرجان ربيع أشيقر بمنطقة الرياض لمدة خمسة أيام.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

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14:50ت م

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