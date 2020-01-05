السعودية اليوم / الأحوال المدنية المتنقلة في منطقة مكة المكرمة تقدم خدماتها في 10 مواقع



الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في 8 مواقع ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة , وحملة (هويتي انتمائي) والتي تهدف الى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم, بتقديم خدماتها للرجال في محافظة الكامل ومحافظة ميسان ومحافظة أضم لمدة يوم واحد لكل موقع, ومحافظة قبا لمدة يومين , فيما تقدم خدماتها للنساء في محافظة الكامل لمدة خمسة أيام.

وتقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال في مقر الخطوط

ويوم الثلاثاء تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للرجال في مقر الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة لمدة يوم واحد ويوم الأربعاء في محافظة ثول لمدة يوم واحد , فيما تختتم الوحدة المتنقلة يوم الخميس زيارتها بتقديم الخدمة للنساء في محافظة بحره لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة تُعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

// انتهى //

14:32ت م

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الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واسبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في 8 مواقع ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة , وحملة (هويتي انتمائي) والتي تهدف الى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم, بتقديم خدماتها للرجال في محافظة الكامل ومحافظة ميسان ومحافظة أضم لمدة يوم واحد لكل موقع, ومحافظة قبا لمدة يومين , فيما تقدم خدماتها للنساء في محافظة الكامل لمدة خمسة أيام.وتقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال في مقر الخطوط السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد , فيما تقدم خدماتها للنساء في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لمدة يوم واحد.ويوم الثلاثاء تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للرجال في مقر الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة لمدة يوم واحد ويوم الأربعاء في محافظة ثول لمدة يوم واحد , فيما تختتم الوحدة المتنقلة يوم الخميس زيارتها بتقديم الخدمة للنساء في محافظة بحره لمدة يوم واحد.وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة تُعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //14:32ت م0090

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.