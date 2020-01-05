السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة جازان تقدم خدماتها في مهرجان العسل في العيدابي



الرياض 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة جازان بتقديم خدماتها للنساء في مقر مهرجان العسل بمحافظة العيدابي بمنطقة جازان, وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.

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14:25ت م

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