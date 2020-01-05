السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل السفير الباكستاني لدى المملكة



بريدة 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم, سفير الجمهورية الباكستانية لدى المملكة رجا على إعجاز.

ورحب سموه بالسفير الباكستاني في منطقة القصيم، متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة ، منوهاً بعمق العلاقات والروابط الوطيدة بين حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والجمهورية الباكستانية.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.

من جهته أعرب السفير إعجاز عن بالغ شكره لسمو أمير منطقة القصيم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

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14:12ت م

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