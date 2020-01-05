السعودية | أمطار على المنطقة الشرقية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:58 مساءً, 5 يناير 2020 م المناطق - الرياض هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات ومدن المنطقة الشرقية ، شملت مدينة الدمام ،ومحافظتي الأحساء والقطيف .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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