شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمر بالمعروف" تنفذ خطة توعوية في الأماكن العامة والمتنزهات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

ينفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، خطة ميدانية مع أول أيام إجازة الربيع، لهذا العام ١٤٤١من خلال الحضور الميداني.

وتهدف الخطة التي تنفذها مراكز الهيئة في مختلف محافظات المنطقة الشرقية في الأماكن العامة والمتنزهات إلى توزيع المطبوعات العامة التوعوية والتوجيهية والوقائية التي تصدرها الهيئة.