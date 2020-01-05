شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تدعو للمشاركة في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة التعليم معلميها ومعلماتها للمشاركة في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي بدورتها الثالثة. وأصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي تعميماً إلى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بتوجيه مراكز التميّز بحث المعلمين والمعلمات على التسجيل والمشاركة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة. وتأتى مشاركة الوزارة إيماناً بأهمية دعم وتميّز المعلم وإبراز مكانته وإنجازاته التربوية وتفانيه وأعماله التي تسهم في تحسين جودة التعليم، كما أن الجائزة قائمة على معايير عالمية؛ لتكريم المعلم الذي يبدع في مجال عمله، ويسعى إلى التميّز من خلال تقديم مبادرات وأعمال وبرامج تنعكس على المجتمع المدرسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم» تدعو للمشاركة في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.