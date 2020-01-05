«جدة» تستعد لاستضافة النسخة الـ 36 للسوبر الإسباني

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تستعد الهيئة العامة للرياضة لاستضافة بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم في نسخته 36، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك خلال الفترة
ما بين 8 - 12 يناير الجاري، التي ستجمع لأول مرة في تاريخ المسابقة 4 من أندية "الليغا".
ويشارك في البطولة كل من أندية برشلونة "حامل لقب الدوري" في الموسم الماضي"، فالنسيا "حامل لقب كأس ملك إسبانيا"، أتلتيكو مدريد "وصيف بطولة الدوري" وريال مدريد "ثالث الترتيب".
وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي عن مقابلة ريال مدريد ضد فالنسيا يوم 8 يناير، فيما يجمع اللقاء الآخر برشلونة ضد أتلتيكو مدريد يوم 9 يناير، على أن يتأهل الفائز من المباراتين إلى المباراة النهائية يوم 12 يناير.
وانطلقت البطولة بمشاركة بطلي الدوري والكأس في عام 1982، ونجح فريق ريال سوسيداد في الفوز باللقب الأول على حساب ريال مدريد، حيث خسر ذهابًا بنتيجة 1-0، قبل أن يحقق انتصارًا في موقعة الإياب بنتيجة 4-0.
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