شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: 20 ألف جلسة للمحاكم خارج الدوام الرسمي خلال 100 يوم والان نبدء بالتفاصيل

أسهم التحول الرقمي في وزارة العدل، إضافة إلى مجموعة من الخطوات التي اتخذتها الوزارة، في رفع مستوى الإنجاز في المحاكم، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

وكشفت وزارة العدل، عن إجراء قطاعاتها المختلفة نحو 120 ألف عملية خارج الدوام الرسمي خلال الـ100 يوم الماضية، من بينها 20 ألف جلسة.

وأوضحت وزارة العدل، أن عمل المحاكم خارج الدوام الرسمي، يهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، لا سيما في الدعاوى المستعجلة والأحوال الشخصية، حرصًا من الوزارة على خدمة المستفيدين.

وأكدت الوزارة، أن اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية والتحول الرقمي الذي تشهده، إلى جانب الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والربط مع الجهات الحكومية، ورفع سقف الأداء والإنجاز في المحاكم.