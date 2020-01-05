شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 31 متهماً بالتحرش في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

• توقيع العقوبات على 172 ارتدوا ملابس غير لائقة في الأماكن العامة ألقت شرطة الرياض القبض على 31 متهماً في قضايا تحرش مختلفة ، خلال الفترة من 3 إلى 9 جماد الأولى 1441 هـ. وتم توقيع العقوبات المقررة بحق 172 مخالفاً للائحة المحافظة على الذوق العام، بوقاع 85 رجلاً و87 امرأة، وذلك لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة.

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