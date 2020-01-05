- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم القبض على 203 متهمين بالتحرش ومخالفة الذوق العام في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القبض على 203 متهمين بالتحرش ومخالفة الذوق العام في الرياض
معاقبة 85 رجلًا و87 امرأة لارتدائهم ملابس غير لائقة بأماكن عامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شرطة منطقة الرياض أنه تم خلال الفترة من 3 إلى 9 جمادى الأولى 1441، القبض على 31 متهمًا في قضايا تحرش مختلفة.
كما أعلنت شرطة منطقة الرياض إيقاع العقوبات المقررة بحق 172 مخالفًا للائحة المحافظة على الذوق العام منهم 85 رجلًا و87 امرأة، وذلك لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 203 متهمين بالتحرش ومخالفة الذوق العام في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.