القبض على 203 متهمين بالتحرش ومخالفة الذوق العام في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض أنه تم خلال الفترة من 3 إلى 9 جمادى الأولى 1441، القبض على 31 متهمًا في قضايا تحرش مختلفة.

كما أعلنت شرطة منطقة الرياض إيقاع العقوبات المقررة بحق 172 مخالفًا للائحة المحافظة على الذوق العام منهم 85 رجلًا و87 امرأة، وذلك لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة.