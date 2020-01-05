قائمة المساجد المشمولة في مشروع محمد بن سلمان

2020-01-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

على مدى 423 يومًا أنجز المهندسون السعوديون المرحلة الأولى من مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة حيث شملت هذه المرحلة 30 مسجدًا.

ومن بين المساجد المشمولة في المرحلة الأولى مسجد بُني في عهد الصحابي جرير بن عبدالله في الطائف ومسجد الشيخ أبو بكر في الأحساء والذي يعود تاريخه إلى 300 عام.

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وتضمنت المبادرة بعض المساجد التي انقطع عنها المصلون منذ ما يقرب من 40 عامًا.

قائمة المساجد المشمولة في المرحلة الأولى:

مسجد الداخلة (سدير ـ الرياض)، مسجد الزرقاء (ثرمداء ـ الرياض)، جامع التويم (التويم ـ الرياض)، مسجد قصر الشريعة (الهياثم ـ الرياض)، جامع المنسف (الزلفي – الرياض)، مسجد سديرة ( شقراء – الرياض)، مسجد الصادرة (الطائف ـ مكة المكرمة)، مسجد البجلي بن مالك (الطائف ـ مكة المكرمة)، مسجد الحبيش (الهفوف ـ الشرقية)، مسجد أبو بكر (الهفوف ـ الشرقية)، مسجد قرية السرو (السرو ـ عسير)، مسجد النصب (أبها ـ عسير )، مسجد صدر أيد (النماص ـ عسير)، مسجد آل عكاسة (النماص – عسير)، مسجد المضفاة (بللسمر – عسير)، مسجد العجلان (بريدة ـ القصيم)، مسجد محمد المقبل (بريدة ـ القصيم)، مسجد البرقاء (الأسياح ـ القصيم)، الجامع القديم (عقلة الصقور – القصيم)، مسجد الأطاولة التراثي (الأطاولة ـ الباحة)، مسجد الظفير التراثي (الباحة)، مسجد قرية الملد التراثية (الملد ـ الباحة)، مسجد التابوت (جزيرة فرسان ـ جازان)، مسجد المغيضة (حائل)، مسجد قفار (حائل)، مسجد الجلعود (سميراء ـ حائل)، مسجد الرحيبين (سكاكا ـ الجوف)، مسجد الحديثة (الحديثة ـ الجوف)، مسجد العيساوية (العيساوية ـ الجوف)، مسجد أبو بكر (ثار ـ نجران).

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