رجل أمن ينقذ ٣ أطفال سُرقت سيارة والدهم وهم بداخلها

2020-01-05

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

في مشهد بطولي سطر رجل الأمن ناشي فرحان الشمري أروع المواقف البطولة؛ وذلك بعد إنقاذه لـ3 أطفال سرقت سيارة والدهم أثناء وقوفها بالقرب من أحد قصور الأفراح بمحافظة حفر الباطن.

Advertisements

وفي التفاصيل ذكرت مصادر مطلعة لـ”متابعات الخليج 365” أن أحد الأشخاص قام بسرقة مركبة من نوع يوكن متوقفة وبداخلها ٣ أطفال في حي العزيزية.

وأضافت المصادر، أن اللص قام بالسير على طريق الملك عبدالعزيز حتى وصل كوبري “أبو قعر” وقام بقطع الإشارة بتهور، الأمر الذي استدعى تدخل رجل المرور بالدورية عند الإشارة وملاحقته حتى أوقفه وتم تسليم الأطفال لوالدهم وتسليم السارق إلى شرطة حفر الباطن.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على