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شكرا لقرائتكم صور.. 30 مسجدًا تاريخيًا تعود للحياة بعد انقطاع المصلين عنها لعقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
بعد أن انقطع المصلون عنها 40 عامًا، أعاد مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية لـ 30 مسجدًا للحياة في 10 مناطق بالمملكة.
وقد بلغت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 50 مليون ريال وتم إنجازها خلال 423 يومًا، بتوجيه ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
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