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2020-01-05 افتتاح الجناح السعودي في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2020م أحد أكبر الأجنحة بمساحه تقدر بـ 162 متراً متابعات الخليج 365 - واس افتتح أمس جناح المملكة المشارك في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2020م، بحضور نائب السفير السعودي طارق رشوان والملحق الثقافي السعودي الدكتور عبد الله صالح الشتوي وموظفي الملحقية الثقافية، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية وكبار المثقفين والمسؤولين في وزارة الموارد البشرية الهندية.

ويعد الجناح السعودي أحد أكبر الأجنحة بمساحه تقدر بـ 162 متر مربع، متفرداً بتصميم عصري مواكب لرؤية المملكة 2030، حيث يضم المعرض أكثر من 600 ناشر محلي وأكثر من 15 دولة مشاركة.

وأشار الملحق الثقافي السعودي الدكتور عبدالله الشتوي إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن مبادرات وزارة التعليم لتقوية الروابط الثقافية والتعليمية مع المؤسسات التعليمية في الدول الاستراتيجية ومنها جمهورية الهند الصديقة.

وأعرب عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي على جهودهما المبذولة لتعزيز أواصر التعاون الثقافي والاكاديمي مع جمهورية الهند الصديقة. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







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