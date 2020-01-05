بعد توظيفها من قِبل أمير عسير.. “المقروي”: فخورة بالتأتأة التي أوصلتني لهذا

أكدت الشابة عائشة المقروي أنها فخورة بالتأتأة التي أوصلت صوتها، وحققت حلمها، وجعلتها تتحدى نفسها ومجتمعها، وتكتشف جوانب تميُّزها عن غيرها.. وقالت: “إن الخير فيما اختاره الله. تقبلوا أنفسكم يا عظماء، وانهضوا.. أنتم للمجد راية وثبات”. وأضافت: “كنت على يقين بأن حروفي المبعثرة ليست إلا هبة من الله” بحسب صحيفة “سبق”.

وحمدت الله أنها استطاعت أن تثبت أن لحروفها معنى وقبولاً عند أمير الإنسانية والكرم والتواضع تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، الذي وجّه بتوظيفها بالقسم النسائي بالإمارة. مؤكدة أنها لن تنسىى عباراته وقراره غير المستغرب الذي يؤكد أن صوتها وأصوات المتلعثمين بالمجتمع قد وصلت. مشيرة إلى أن المتلعثمين يمتلكون العديد من المميزات؛ فمنهم الشاعر والمؤلف والكاتب والممثل والمفكر. يُذكر أن “المقروي” تمتلك مواهب وقدرات عدة؛ فهي قائدة في رابطة كاتبات الغد التطوعية، ومنتجة في فريق سقيا العطاء التطوعي، وعضوة في فريق سنابل التطوعي، ولها ثلاث قصص بكتاب “بين أروقة الحياة”، وتعكف على إصدار كتاب خاص بعنوان “بستان النور”، سيرى النور قريبًا، وفق قولها.

والمقروي طالبة بكلية علوم الحاسب الآلي “مستوى ثان” بجامعة الملك خالد – فرع تهامة. وكان تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، قد فاجأ الفتاة بقرار تعيينها في الإمارة بعد أن قامت بشرح معاناة المتلعثمين خلال اجتماعه بشباب محافظة البرك والمراكز التابعة لها تحت شعار “غرب عسير المشرق”. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه فتاة من محافظة البرك، طلبت من أمير المنطقة الالتفات إلى من يعانون صعوبات التحدث؛ ففاجأها بقرار تعيينها في القسم النسائي في إمارة المنطقة؛ ليسمع صوتها طوال السنة. وقال الأمير للفتاة التي قرأت، وبدت متأثرة وهي تتلو على مسمعه أمام الحاضرين مقترحًا بإنشاء عيادة إلكترونية عبر تطبيق يخدم فئة المتلعثمين: تظنين أن صوتك لن يكون مسموعًا لأنك متلعثمة؟ وأشاد المغردون عبر موقع التواصل “تويتر” برد فعل الأمير تركي بن طلال، متداولين المقطع على نطاق واسع.