بالصور: “مرور بيشة” يطيح بعمالة تغيِّر “شاصيهات” المركبات وأرقام الهياكل

أطاح مرور بيشة بمجموعة من العمالة؛ يديرون ورشة، تخصصت في تغيير “شاصيهات” المركبات بأخرى، وتقوم بتغيير أرقام الهياكل.

وأكدت المصادر أنه بمتابعة من مدير المرور بمحافظة بيشة، العقيد مفلح ناصر الشهراني، أطاح أفراد المرور بعمالة داخل إحدى الورش؛ يقومون بتغيير شاصيه مركبة بأخرى، وكذلك تغيير أرقام الهياكل بالمركبات. وأكدت المصادر أن “مرور بيشة” أحال القضية إلى الشرطة لاتخاذ اللازم حيالهم، وتطبيق النظام بحقهم.