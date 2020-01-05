مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودع لمواد البناء

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، حريقًا اندلع في مستودع لمواد البناء.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني -عبر حسابها بموقع «تويتر»- إن فرق الدفاع المدنيّ أخمدت حريقًا اندلع فجر اليوم في مستودع لموادّ البناء بحيّ المناخ، دون أية إصابات.

يشار إلى أن لائحة اشتراطات السلامة الخاصة بالدفاع المدني، تمنع الترخيص لإقامة مبنى من المباني الخاصة، قبل أن يتقدم طالب الترخيص بتقرير فنيّ معدّ من قِبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة ومكافحة الحريق، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، توضّح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه اللائحة، ويكون المهندس المصمم للمبنى، وكذلك المهندس المشرف على الإنشاء، مسؤولين عن مراعاة تطبيق القواعد الواردة باللائحة من اشتراطات تتعلق بالتصميم.