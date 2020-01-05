أمطار غزيرة على الطريق الدائري الجنوبي في الرياض

شهدت منطقة الرياض، اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة، على الطريق الدائري الجنوبي.
ووثَّق الباحث في الأحوال الجوية «أبوعبد الرحمن الحربش الصخري»، هطول الأمطار في بلدية حاير عبر نشر مقطع مصوَّر على حسابه على «تويتر».
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقَّعت في تقريرها عن حالة طقس اليوم الأحد، تكوُّن سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، تبوك) تمتدُّ إلى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.
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