المرور يطيح بقائد سيارة كابريس دون لوحات

أعلن المرور السعودي، القبض على قائد سيارة كابريس كان يقودها دون لوحات، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه.

جاء ذلك ردًّا من «المرور السعودي»، على شكوى تلقاها عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» بشأن سائق السيارة يقودها دون لوحات، والذي ألقى القبض عليه وأحيل للهيئة المرورية.

وتنصُّ المادة الـ «74» من نظام المرور، على إلزام الإدارة المختصَّة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض سلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ المخالفة الأولى على إيقاع الغرامة على المخالف بحدِّها الأعلى وحال تكرار المخالفة للمرَّة الثالثة خلال نفس السنة يحال المخالف إلى المحكمة المختصة، وفق الإجراءات النظامية للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية.