«الأرصاد»: نشاط للرياح السطحية على 8 محافظات بمكة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية الأحد؛ قد يؤدّي لتدنٍّ في مدى الرؤية على ثمانية محافظات بمنطقة مكة، ويستمر لمدة 9 ساعات.

وأشارت الهيئة، في تقرير لها اليوم الأحد، إلى أنَّ المحافظات الثمانية هي جدة والخرمة والقنفذة والليث والمويه وتربة ورنية ورابغ.

وبيَّنت أنَّ الحالة تبدأ نشاطها الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.



وتوقَّعت تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، تبوك) تمتدُّ إلى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة. في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غرب بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.