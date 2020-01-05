تأهيل 70 مرشدة كشفية في مكة المكرمة

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش في مكة المكرمة، أمس السبت، الدراستين الأولية والتأسيسية للشارة الخشبية؛ لتأهيل المرشدات الكشفيات، بمشاركة 40 دارسة في الأولية، و30 دارسة في التأسيسية .

وأوضح المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش « نزار فقيها»، أنَّ الدراستين تُشرف عليهما جمعية الكشافة العربية السعودية، وتنظمهما اللجنة بالتعاون مع كلية التقنية في مكة المكرمة.

وأضاف المدير التنفيذي للجنة، أنَّ التدريب تتولاه قيادات كشفيات مؤهلات من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في مصر، ومن المديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عمان، ومن جمعية الكشافة التونسية .

وأشار فقيها إلى أنَّ البرنامج يستمر الى يوم الثلاثاء القادم ويتضمن جلسات تدريبية عديدة معتمدة في التأهيل القيادي المتَّسق مع السياسة العالمية لتنمية القيادات الكشفية .